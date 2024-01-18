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НАТО вполне может защититься от агрессии РФ – помощник Столтенберга

НАТО вполне может защититься от агрессии РФ – помощник Столтенберга
Фото: nato.int

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге уверяет, что Альянс сегодня достаточно силен, чтобы защитить себя от российской агрессии. Об этом он заявил в интервью LRT, сообщает Европейская правда.

Руге отметил, что с 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину и оккупировала Крым, главной задачей НАТО было совершенствование сдерживания и обороны.

"Итак, в течение последних десяти лет мы работаем над тем, чтобы лучше сдерживать Россию и, в случае необходимости, защищаться от любого вида российской агрессии", – сказал помощник генсека.

Он добавил, что сейчас Россия определена как угроза номер один для Альянса, и сегодня у НАТО есть целый набор военных планов сдерживания и обороны.

Руге подчеркнул, что НАТО очень серьезно относится к поддержке союзников на восточном фланге и защите от любой возможной агрессии.

"В конце концов, НАТО, который вскоре будет насчитывать 32 члена, является очень мощным альянсом. У нас очень сильные экономики и передовые технологии. Мы вполне способны защитить себя от российской агрессии", – заверил помощник генсека.

Напомним, на днях издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.

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