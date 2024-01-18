В Украине сегодня прогнозируют незначительный дефицит электроэнергии – "Укрэнерго"

Больше всего электроэнергии потребляется в утренние часы суток, "Укрэнерго" прогнозирует дефицит в течение дня на уровне 3%.﻿ Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

По данным компании, в среду, 17 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром в 9:30. Он на 3,2% превышал аналогичный показатель 16 января.

"В течение последних дней наблюдается тенденция максимального роста потребления преимущественно в утренние часы. Этому способствует сохранение высокого инерционного потребления, которое обусловлено снижением температуры вечером и ночью" , - отчитываются в госкомпании.

Отмечается, что в четверг в течение дня ожидается потепление, среднесуточная температура составит -2°C против -5°C в среду. В то же время по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра, снег, местами гололедица.

Налипание снега может вызвать обледенение и повреждение линий электропередачи, отметили в "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" в четверг прогнозирует незначительный дефицит с 8:00 до 20:00 на уровне около 3%, введение графиков ограничения потребления не планируется.

"В течение дня, особенно с 9:00 до 19:00, очень важна помощь потребителей - уменьшение пользования мощными электроприборами, в частности обогревателями и кондиционерами. Это позволит уменьшить рост уровня потребления. Соответственно уменьшится и нагрузка на электростанции. Потребляйте электроэнергию экономно" , - призвали в компании.

Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей, однако ресурсы электростанций все еще ограничены.

В частности, гидроэлектростанции не могут безлимитно использовать водные ресурсы, необходимо время для их пополнения. Также 2 энергоблока крупных ТЭС за прошедшие сутки были выведены в аварийный ремонт, добавили в "Укрэнерго".

Продолжаются восстановительные работы также на других электростанциях, которые восстанавливаются после массированных атак прошлой зимой.

Импорт электроэнергии в четверг осуществляется из Польши, Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем импорта - 2535 МВт-ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 421 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Экспорт в четверг не осуществляется.

По состоянию на утро четверга из-за непогоды остаются обесточенными 7 населенных пунктов в Кировоградской области. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением энергопитания.

В то же время из-за других технических причин и боевых действий обесточены 372 населенных пункта, есть обесточенные потребители в Сумской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.