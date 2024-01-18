В Румынии фермеры заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной

С утра 18 января румынские фермеры перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Халмеу – Дьяково". Об этом заявили в Государственной таможенной службе, сообщает Лига.Бизнес.

Блокирование осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой, уточняют в Гостаможне.

Движение на выезд из Украины грузовиков приостановлено, чтобы не допустить блокирования проезда легковых автомобилей.

Фермеры не сообщают, сколько времени они намерены блокировать границу.

Сейчас выезда из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в очереди – 607.

Протесты румынских фермеров против повышения цен на автострахование и топливо продолжаются с прошлой недели.

С 13 января эти протесты начали касаться украинских интересов, так как фермеры прибегли к блокированию дороги возле крупнейшего грузового пункта пропуска на границе Украины и Румынии. 15 января они блокировали уже два пункта пропуска.

На следующий день в Министерстве сельского хозяйства Румынии сообщили, что смогли найти общий язык с протестующими, блокировавшими украинскую границу.

Но договоренность не помогла снять блокаду. Сейчас блокировка движения для грузовиков продолжается в румынских пунктах пропуска "Сирет-Порубное" и "Викова-де-Сус – Красноильск", уточняют в Государственной пограничной службе.