В Раде ждут вторую редакцию законопроекта о мобилизации в феврале

Народные депутаты ожидают увидеть вторую версию законопроекта об усовершенствовании мобилизации в первую неделю февраля, но пока правительство не сильно изменило свои предложения, сообщает Украинская правда.

По данным издания, от нескольких депутатов в разных политических силах, парламентарии ожидают увидеть новую версию документа ориентировочно во вторник 6 февраля.

16 января юристы Министерства обороны передали свои наработки на изучение главам всех фракций.

"Мы, мягко говоря, в гневе, потому что не видим особого улучшения текста. Непонятно, что реально там переписали. Ну никак не соберем мы голосов под другие формулировки того же самого, что было в первой версии. Надо его реально переписать" , – заявил УП один из влиятельных депутатов фракции "Слуга народа".

11 января правительство решило отозвать первый законопроект о мобилизации и сразу подготовить новый, но пока Кабинет министров не внес его в Верховную Раду.

По данным СМИ, первый документ Кабмина не хотели поддерживать не только оппозиционные силы, но даже большая часть "Слуги народа". На заседании фракции президентские депутаты полтора часа ссорились и возмущались различными резонансными нормами.

Проблема в том, что никто не хочет брать на себя ответственность за непопулярные в обществе и сомнительные с точки зрения права решения. За несколько недель активного обсуждения темы новой мобилизации властные институты уже получили удар по рейтингам.

В то же время, в Верховной Раде уже зарегистрировано несколько альтернативных законопроектов о мобилизации. Поэтому когда правительство внесет новый проект в ВР, тот получит другой порядковый номер, а парламенту придется сначала рассмотреть уже зарегистрированные проекты.

Тем не менее народные депутаты уже проголосовали законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении удостоверения участника боевых действий. Но и к нему были замечания.

Минобороны хотело для создания единой цифровой базы данных военнообязанных получить данные из госреестров Налоговой и Миграционной служб, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, других ведомств, а также доступ к номерам телефонов и e-mail'ов военнообязанных. Все эти данные должны были бы храниться на облачных хранилищах в странах НАТО.

Как сообщили несколько источников УП в разных фракциях, перед голосованием за второе чтение проекта о создании единого электронного реестра оппозиционные фракции сбили ряд инициатив министерства. В частности о доступе к налоговым и таможенным данным, информации о семье, медицинской карте и тому подобное.

Даже нардепы не могут сказать, как в окончательном варианте выглядит проголосованный законопроект, потому что "текст сводят в юридическом отделе Рады".

"Ни одна спецслужба мира не обладает таким объемом информации о гражданах, как то, что запрашивало Министерство обороны. Мы понимаем, что цифровизация нужна, но это уже было слишком" , – пояснил УП один из членов Комитета по вопросам нацбезопасности.