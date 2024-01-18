Доходы РФ от продажи нефти упали до полугодового минимума – Bloomberg

По данным Международного энергетического агентства (IEA), доходы России от экспорта нефти в декабре упали до шестимесячного минимума, а падение цен не смогло компенсировать увеличение поставок нефти за границу. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

В ежемесячном отчете IEA отмечается, что три крупнейших мировых производителя заработали 14,4 млрд дол. от продажи нефти и нефтепродуктов за границу в декабре, что почти на 9% меньше, чем в предыдущем месяце.

"Скидки на российскую нефть увеличились, а цены на нефть снизились" , - говорится в сообщении.

В результате доходы упали, даже несмотря на то, что РФ увеличила экспорт нефти за границу до 7,8 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с марта.

Издание напоминает, что, пытаясь снизить поток нефтедолларов в российскую казну, которые РФ использует для финансирования войны в Украине, не нарушая при этом текущие поставки нефти на мировой рынок, западные страны и их союзники ввели санкции против Кремля. В частности, G7 установила ограничения на продажу российской нефти на уровне 60 долларов. за баррель.

В течение многих месяцев Россия успешно игнорировала ограничения, накопив крупный теневой флот танкеров для транспортировки своей нефти в Китай, Индию, Турцию и Латинскую Америку. Однако в последние месяцы США ужесточили контроль за соблюдением лимита, нацелившись на связанных с Россией трейдеров, судна и судовладельцев.

В результате дисконт на Urals, ключевую российскую экспортную смесь нефти, вырос в декабре "под давлением расширенного расследования Министерства финансов США", отмечает IEA. По расчетам агентства, цена на нефть марки Urals в прошлом месяце упала примерно на 10 долларов. за баррель, опустившись чуть ниже верхнего предела в 60 дол. Средневзвешенная экспортная цена российского барреля, включающая также цену на премиальную смесь ВСТО, снизилась более чем на 10% до 64,10 дол. в декабре, говорится в отчете.

Однако, по оценкам агентства, "рост скидок на североморскую нефть составил около трети" падение цены Urals, тогда как остальные были результатом общего снижения мировых цен на нефть.