Годовщина авиакатастрофы в Броварах: правоохранители изучают 163 тома расследования

Материалы расследования авиакатастрофы вертолета с руководством МВД Украины 18 января 2023 года в Броварах составляют 163 тома.﻿﻿ Об этом заявила советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире всеукраинского телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Само досудебное расследование содержит 163 тома. Каждый том - это где-то 250 страниц. Для ознакомления со всеми материалами нужно время. Но в 2024 году обвинительный акт попадет в суд, я думаю, что где-то весной мы с вами об этом поговорим" , – сказала спикер.

Сейчас идет ознакомление с материалами дела потерпевшими, подозреваемыми и их представителями.

Она напомнила, что ГБР завершило расследование авиакатастрофы в Броварах в конце 2023 года.

О подозрении было сообщено пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов.

Сапьян отметила, что в ходе расследования трагедии были проведены десятки экспертиз, допрошены все свидетели, проведены следственные эксперименты.

По ее словам, правоохранители поминутно восстановили день аварии. К работе также привлекались иностранные эксперты и представители французской компании-производителя вертолета.