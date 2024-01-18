ГУР: Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101

России удалось усовершенствовать крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101, которыми она регулярно атакует Украину. Об этом заявил заместитель начальник украинской военной разведки Вадим Скибицкий, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне довольно быстро учатся, а Украина не будет переходить в "глухую оборону".

Он отметил, что нынешние Х-101 серьезно отличаются от тех, что были в 2022 году.

"Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и тому подобное" , — сказал разведчик.

Скибицкий заявил, что Украине должна развивать противовоздушную оборону и защищать военно-промышленный комплекс.