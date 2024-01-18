Лавров: Запад угрожает России применением ядерного оружия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что это западные страны угрожают применением ядерного оружия, а не президент РФ Владимир Путин.﻿﻿ Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, 18 января, сообщает Украинская правда.

"Все только и говорят, что Путин угрожает ядерной бомбой, хотя ни разу такого не было произнесено (Путиным - ред.), в отличие от европейцев и американцев. Те же немцы говорили: "Путин должен знать, что у нас тоже есть ядерное оружие". Многократно. Бывший премьер (Великобритании - ред.) говорила: "нажму, не колеблясь, на кнопочку" , – сказал он.

Напомним, Россия уже не раз угрожала миру "ядерным апокалипсисом". Чаще всего это делается через заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В частности, в сентябре 2022 года он заявлял, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.

В июле 2023 года Медведев заявлял, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России. Кроме того, он прямо угрожал использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления. В августе он пугал мир апокалипсисом из-за украинских ударов по оккупантам в Крыму.