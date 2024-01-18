В "Киевстаре" оценили финансовые потери от кибератаки 12 декабря

Мобильный оператор "Киевстар" и его материнская компания Veon в четверг, 18 января, обнародовали предварительную финансовую оценку декабрьской хакерской атаки. Она обошлась компании почти в $100 млн, сообщает Лига.Бизнес.

Сами затраты на ликвидацию аварии, замену поврежденного оборудования или оплату услуг внешних консультантов и партнеров не окажут существенного влияния на консолидированные результаты группы, но программа компенсаций клиентам уменьшит ее доходы на несколько миллиардов гривен.

"Компания ожидает, что потеря дохода от мер по повышению лояльности клиентов, которые принял "Киевстар" для компенсации неудобств, вызванных сбоями, [составит] около 3,6 млрд грн (или $95 млн) ", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 декабря 2023 года в работе крупнейшего в Украине оператора связи "Киевстар" произошел масштабный сбой. По всей стране у абонентов оператора исчезла мобильная связь и интернет. Прекратили работу сайт и мобильное приложение "Киевстара". Президент компании Александр Комаров объяснил сбой "крупнейшей в мире хакерской атакой на телеком-инфраструктуру".

В СБУ предполагают, что за кибератакой стояла Россия и что ее хакеры, вероятно, имели доступ к системам "Киевстара", по меньшей мере, с мая 2023 года.

На ликвидацию последствий аварии "Киевстару" понадобилось более недели, а 21 декабря он сообщил о решении отменить на месяц абонплату всем клиентам для компенсации неудобств.