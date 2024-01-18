В Минобороны рассказали, почему Умеров отменил визит во Францию

В Министерстве обороны Украины сообщили, что министр Рустем Умеров отменил свой визит во Францию, где будет анонсирована "артиллерийская коалиция", поскольку он принимал участие в Ставке Верховного Главнокомандующего, сообщает Украинская правда.

"Об участии Министра обороны было заранее сообщено, что визит может быть перенесен из-за того, что вчера (17 января - ред.) министр обороны участвовал в Ставке Верховного Главнокомандующего. Участие в мероприятии по открытию Коалиции артиллерии министр обороны принимает дистанционно через видеосвязь" , – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас команды украинского и французского министерств работают над новой датой визита.

На открытии коалиции артиллерии Минобороны будет представлять украинская делегация во главе с заместителем министра Иваном Гаврилюком.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров в последний момент отменил свою анонсированную на 18 января поездку во Францию, где мотивируя это "соображениями безопасности", поэтому присоединится к запланированным мероприятиям видеосвязью.

Во время визита Умерова должны были анонсировать "артиллерийскую коалицию" в рамках формата "Рамштайн", где ведущую роль взяли на себя Франция и США, а всего в ней около 20 государств.