В венгерском правительстве заявили, что до разблокирования помощи Украине еще далеко

В правительстве Венгрии заявили, что до достижения соглашения с Евросоюзом относительно нового долгосрочного финансирования Украины еще далеко. Об этом заявил глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуяш, сообщает Европейская правда.

По словам представителя правительства, Будапешт ведет переговоры с Еврокомиссией о финансовой поддержке Украины, но их позиции очень отличаются, поэтому нет уверенности, что они достигнут соглашения.

Но "это не трагедия", сказал Гуяш, добавив, что решение все еще может быть найдено до 2026 года, когда завершаются семилетние финансовые рамки, регулирующие годовой бюджет ЕС.

В то же время он отметил, что "Венгрия не исключает поддержки Украины на двусторонней основе".

Ранее СМИ сообщили, что венгерский премьер Виктор Орбан дал понять Евросоюзу, что готов отказаться от своей оппозиции относительно нового долгосрочного финансирования Украины.

Хотя в Брюсселе наблюдается определенная готовность предложить Орбану некоторые уступки для достижения соглашения, большинство национальных столиц отвергли попытку Венгрии разделить финансирование Украины на годовые транши, которые требовали бы единодушного одобрения ежегодно.

Консенсус заключается в том, что любой окончательный компромисс должен включать определенные уступки Венгрии – достаточные для того, чтобы Орбан мог заявить о победе на родине.