Порошенко подал в суд из-за отмены заграничной командировки

Народный депутат Петр Порошенко обжалует во Львовском окружном админсуде отмену первым заместителем Председателя Верховной Рады Александром Корниенко своей командировки за границу. Подготовительное заседание по этому делу суд провел 17 января. Об этом заявил адвокат экс-президента Игорь Головань, сообщает Укринформ.

"Мы требуем признать незаконным распоряжение господина Корниенко об отмене командировки Петра Порошенко за границу, а также судимся с пограничниками из-за их решения о том, что его не выпустили из страны. Кроме того, мы требуем взыскать ущерб около миллиона гривен, нанесенных этими решениями" , – сказал адвокат.

По словам Голованя, суд перенес на 7 февраля подготовительное заседание по этому делу по просьбе представителя первого вицеспикера.

Как сообщалось, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 1 декабря заявил, что пограничники не выпустили его в командировку в Польшу и США.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщал, что пограничники не выпустили Порошенко за границу из-за того, что его командировка была отменена.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко подтвердил, что подписал распоряжение об отмене заграничной командировки Порошенко. Он объяснял свое решение получением письма от СБУ с примечанием "для служебного пользования".

По данным СБУ, Порошенко планировал в ходе поездки встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а Россия намерена "использовать в своих информационно-психологических операциях" эту встречу.