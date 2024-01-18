Премьер Эстонии может стать главным дипломатком ЕС – Politico

Действующего премьер-министра Эстонии Каю Каллас часто упоминают во внутренних дискуссиях в ЕС как возможную кандидатуру на главного дипломата Евросоюза после выборов – должность, которую сейчас занимает Жозеп Боррель. Об этом говорится в материале Politico, сообщает Европейская правда.

В статье говорится, что по одному из сценариев все руководящие должности в ключевых органах ЕС могут получить женщины, среди них и Кая Каллас.

После европейских выборов, которые пройдут в июне, должности президентов Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента и Европейской службы внешних дел будут распределять между основными политическими группами.

В кулуарных разговорах, по данным журналистов, очень часто звучат имена четырех кандидаток. Должность главы Еврокомиссии, вероятно, сохранит Урсула фон дер Ляйен, а Роберта Метсола останется президентом Европарламента.

Действующего премьера Дании Метте Фредериксен называют потенциальным кандидатом на президента Евросовета, а эстонского премьера Каю Каллас – на должность высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Поэтому Еврокомиссию и Европарламент продолжили бы возглавлять представители Европейской народной партии, самой многочисленной группы, должность председателя Евросовета досталась бы социалистам, а внешнедипломатической службы ЕС – либералам.

Каллас все чаще упоминают как возможную преемницу Борреля в том числе из-за географического фактора: в новых геополитических обстоятельствах в восточноевропейских столицах убеждены, что по крайней мере одну из ключевых должностей должен получить представитель этого региона.

При таком распределении должностей получилось бы, что Европа по географическому принципу представлена условно пропорционально: фон дер Ляйен с запада, Фредериксен с севера, Каллас с востока и Метсола – с юга.

Однако кандидатуры Фредериксен и Каллас могут встретить сопротивление тех, кто считает датского премьера "неправильной" социалисткой из-за ее более жесткой позиции в миграционном вопросе, а некоторые могут настаивать, что Каллас обладает "слишком ястребиной" риторикой в отношении России, чтобы назначать ее на должность главного дипломата Евросоюза.

Пока речь идет лишь о гипотетических сценариях и до последнего момента с именами кандидатов возможны неожиданности – как это в свое время было с назначением фон дер Ляйен.

Напомним, Каю Каллас упоминали также как возможную кандидатку на следующего генсека НАТО после отставки Йенса Столтенберга и она намекала, что заинтересована в этой должности, но сейчас более вероятным кандидатом считают премьера Нидерландов Марка Рютте, который вскоре покинет свою нынешнюю должность.