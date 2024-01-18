Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время

Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖенственнаЯ", направленный на поддержку женщин в трудные военные времена. Первая встреча в рамках клуба состоится уже в эту субботу, говорится на сайте организации.

“В промежутках между обстрелами и работой, воспитанием детей, заботой о ближних и будничных делах наши женщины часто забывают о себе. Однако важно заботиться и восстанавливать себя несмотря ни на что, заботиться о себе ради нашего будущего.

Чтобы сплотиться на этом пути, мы анонсируем начало встреч в женском клубе под названием «ЖенственнаЯ», где профессиональные эксперты по женственности во время живого общения будут помогать разбираться с тем, как нужно заботиться о себе, о времени, которое женщины должны уделять само себе даже под время войны. Кроме того, наши встречи позволят женщинам расширить круг знакомств и найти подруг для души» , – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

В сообщении указано, что участницами женского клуба предлагается стать женщинам, вынужденным покинуть собственные дома, или оставшимся без жилья в результате военных действий, потерявшим любимого на войне, а также женам военнослужащих. А его первая встреча состоится уже в ближайшую субботу.

Для определения интересующих женщин направлений больше всего организаторы клуба провели в соцсетях Фонда опроса, где предлагалось выбрать из следующих вариантов:

женское здоровье, правильное питание и уход за собой;

психологическая поддержка, практика, терапия; мейкап, умение подобрать одежду, самопрезентацию;

уверенность в себе, произношение, ораторское искусство;

компьютерная грамотность, создание резюме, поиск работы.

По результатам опроса будут установлены приоритетные темы предстоящих встреч клуба.

"Важно заботиться о своем внутреннем мире. О красоте своей души. Ведь красота женщины идет изнутри, и ни одна внешняя красота не может быть полной, если она не оживлена внутренней красотой. Ваша женственность, красота – это ваше самочувствие, и оно отражается в ваших глазах" , – уверяет лектор мероприятия Наталия Сухомлин – аналитический психолог, сертифицированный специалист по работе с МАК (метафорическими ассоциативными картами), сертифицированный член международной профессиональной ассоциации "Гильдия интегративной психологии" и "Национальной психологической ассоциации".

Первая встреча клуба состоится 20 января. Желающим поучаствовать предлагаем заполнить форму по ссылке: https://forms.gle/MBa1npSvgCMuu4wS9.