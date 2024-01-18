Данилов о правительстве национального единства: В Украине нет оппозиции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не считает правительство национального единства справедливой идеей. Он заявил, что руководить страной должны люди, часть которых сейчас воюет, а не отдельные политики из оппозиции, сообщает Лига.net.

Журналист спросил Данилова, как он относится к созданию правительства национального единства, формат которого "продвигают, в частности, в оппозиции", и может ли это сработать в Украине?

Секретарь СНБО уточнил, что подразумевается под "оппозицией", и, получив ответ, что это "в первую очередь парламентские партии, представленные в нынешнем созыве Верховной Рады", заявил:

"Никакой оппозиции у нас не существует".

"Оппозиция – это люди, которые ответственны за процессы, которые сегодня происходят на нашей территории. Это оппозиция, а у нас ее нет" , – сказал он.

Журналист задал тот же вопрос, исправив "оппозицию" на "отдельных политиков".

"Отдельных политиков я знаю с, условно говоря, 1994 года. Их место, их роль, каким образом они строили эту страну, накапливая себе состояния за счет украинского народа. А сейчас они снова имеют большое желание рассказывать, как мы должны жить. Они почему-то не хотят рассказывать, как у них был общий бизнес с Медведчуком, как они грабили эту страну. А сейчас они говорят, что снова хотят управлять страной" , – высказался Данилов.

По его мнению, "здесь есть, кому руководить Украиной". Людей, которые достойны это делать, по убеждению Данилова, "очень много, и часть из них сейчас на фронте", и "с какого перепуга именно эти (политики. – Ред.) должны управлять страной?"