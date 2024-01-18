Россияне нанесли авиаудары по Орехову: попали в многоэтажный дом
Российские оккупанты нанесли удар бомбами по Орехову Запорожской области, попали по многоквартирному дому, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
"Около 13:15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу Орехов.
Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен".
По словам Малашко информация о пострадавших пока не поступала.