Россияне нанесли авиаудары по Орехову: попали в многоэтажный дом

Российские оккупанты нанесли удар бомбами по Орехову Запорожской области, попали по многоквартирному дому, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

"Около 13:15 российские террористы нанесли 6 авиаударов по несокрушимому городу Орехов.

Вражеские бомбы попали в нежилые здания и многоэтажный дом. Целый подъезд уничтожен".

По словам Малашко информация о пострадавших пока не поступала.