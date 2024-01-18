В Киеве переименовали ряд улиц, остановок и других объектов в рамках процесса дерусификации и с целью увековечения украинских защитников, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Решение приняли во время пленарного заседания 18 января. В частности, Киевсовет переименовал:

Печерский район:

улица Салтыкова-Щедрина - улица Сергея Миронова;

скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

скверу между улицами Бастионная и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

переулок Тропинина - переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта - улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева - улица Мечты;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) - улица Праведников.

Святошинский район:

улица Григория Онискевича - улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина - улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова - бульвар Николая Руденко;

улица Николая Краснова - улица Гетмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская - улица Бахчисарайская;

улица Огарева - улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская - улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

улица Бажова - улица Сергея Набоки;

улица Плеханова - улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная - улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца - улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

улица Бакунина - улица Олега Афанасия;

переулок Металлистов - переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского - улица Академика Возианова;

переулок Федосеева - переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова - улица Дениса Монастырского.

Подольский район:

улица Верещагина - улицу Ворзельская.

Голосеевский район:

улица Сеченова - улица Зои Бутенко.

Деснянский район:

безымянной площади на углу улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева - улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район:

улица Канальная - улица Глеба Бабича.

Оболонский район:

улица Ермака - улица Михаила Горыня.

Кроме того, в столице переименовали 10 объектов железнодорожного транспорта. В частности, Киевсовет переименовал:

железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";

остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";

остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куреневка";

остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";

остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";

остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";

остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";

остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";

остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".

Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбальский железнодорожный мост".