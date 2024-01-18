В Киеве переименовали ряд улиц, остановок и других объектов
В Киеве переименовали ряд улиц, остановок и других объектов в рамках процесса дерусификации и с целью увековечения украинских защитников, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
Решение приняли во время пленарного заседания 18 января. В частности, Киевсовет переименовал:
Печерский район:
улица Салтыкова-Щедрина - улица Сергея Миронова;
скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;
скверу между улицами Бастионная и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.
Шевченковский район:
переулок Тропинина - переулок Анатолия Кудрицкого;
улица Отто Шмидта - улица Князя Владимира Мономаха;
улица Академика Туполева - улица Мечты;
часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) - улица Праведников.
Святошинский район:
улица Григория Онискевича - улица Павла Глазового;
улица Анатолия Пантелькина - улица Владимира Гапоненко;
бульвар Кольцова - бульвар Николая Руденко;
улица Николая Краснова - улица Гетмана Кирилла Разумовского;
улица Спартаковская - улица Бахчисарайская;
улица Огарева - улица Александра Оксанченко;
улица Червонозаводская - улица Алексея Бездольного.
Днепровский район:
улица Бажова - улица Сергея Набоки;
улица Плеханова - улица Бориса Мартоса;
улица Комбинатная - улица Дениса Рачинского;
улица Петра Запорожца - улица Черных Запорожцев.
Соломенский район:
улица Бакунина - улица Олега Афанасия;
переулок Металлистов - переулок Оксаны Ворониной;
улица Академика Карпинского - улица Академика Возианова;
переулок Федосеева - переулок Марьяна Гаденко;
улица Сурикова - улица Дениса Монастырского.
Подольский район:
улица Верещагина - улицу Ворзельская.
Голосеевский район:
улица Сеченова - улица Зои Бутенко.
Деснянский район:
безымянной площади на углу улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";
улица Тургенева - улица Михаила Осадчего.
Дарницкий район:
улица Канальная - улица Глеба Бабича.
Оболонский район:
улица Ермака - улица Михаила Горыня.
Кроме того, в столице переименовали 10 объектов железнодорожного транспорта. В частности, Киевсовет переименовал:
железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";
остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";
остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куреневка";
остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";
остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";
остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";
остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";
остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";
остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".
Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбальский железнодорожный мост".