НАТО проведет крупнейшие военные учения с конца холодной войны

Североатлантический альянс в феврале организует масштабные военные маневры крупнейшие с конца холодной войны, их цель – сдерживание России, сообщает Европейская правда.

Об этом узнало немецкое агентство dpa в кулуарах встречи высших военных представителей Альянса в Брюсселе, передает Bild.

Западный оборонный альянс хочет мобилизовать для этого около 90 тысяч солдат. Это означает, что маневры станут крупнейшими со времен окончания холодной войны.

Учения, которые начнутся в феврале, будут называться "Непоколебимый защитник" (Steadfast Defender). В частности, будут отрабатываться вопросы оповещения и развертывания национальных и многонациональных сухопутных сил.

При этом в середине февраля в Брюсселе также состоится заседание министров обороны стран НАТО.

По информации dpa, сценарий учений предусматривает нападение России на территорию стран-членов Альянса, что приводит к объявлению так называемого "дела Альянса" в соответствии со статьей 5 Договора о НАТО.

Статья 5 регулирует обязательства оказывать помощь в Альянсе и утверждает, что вооруженное нападение на одного или нескольких союзников рассматривается как нападение на всех.

Последний крупный маневр такого рода состоялся в 1988 году.

Крупнейшие на сегодня учения НАТО со времен окончания холодной войны были организованы в 2018 году с акцентом на Норвегию. В Trident Juncture 2018 было задействовано около 51 тысячи солдат.

Последние маневры НАТО, которые были масштабнее запланированных учений, состоялись еще до распада Советского Союза в 1991 году. Тогда, среди прочего, была серия маневров "Возвращение сил в Германию". В 1988 году, например, было задействовано около 125 тысяч солдат.

Напомним, издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера – учебному сценарию, который шаг за шагом описывает, как может развиваться военный конфликт между РФ и НАТО. В сценарии действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что материал Bild основывается на документе, который является учебным сценарием.