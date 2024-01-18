Сырский назвал основные цели врага на Купянском направлении
Россия не оставляет попыток вести активные штурмовые действия на Купянском направлении. Основные силы оккупантов сосредоточены на захвате Синьковки, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.
По словам Сырского, ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг не прекращает там штурмовых и интенсивного огневого поражения.
"Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки", - пишет Сырский.
Командующий заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.
"Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения", - сообщил он.
Обстрелы Купянская
Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.
В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения.
Отметим, что во время атаки дронами и ракетами РФ атаковала и Чугуев 17 января. Здесь один человек погиб, еще трое ранены.