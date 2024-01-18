Сырский назвал основные цели врага на Купянском направлении

Россия не оставляет попыток вести активные штурмовые действия на Купянском направлении. Основные силы оккупантов сосредоточены на захвате Синьковки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

По словам Сырского, ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг не прекращает там штурмовых и интенсивного огневого поражения.

"Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки" , - пишет Сырский.

Командующий заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.

"Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения" , - сообщил он.

Обстрелы Купянская

Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.

В связи с постоянными обстрелами в августе прошлого года из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения.

Отметим, что во время атаки дронами и ракетами РФ атаковала и Чугуев 17 января. Здесь один человек погиб, еще трое ранены.