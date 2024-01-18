США ввели новые санкции за перевозку российской нефти

Соединенные Штаты Америки сегодня, 18 января, ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает первые в 2024 году меры по обеспечению ограничения цен на нефть, направленные против судоходной компании, связанной с нарушением ограничения цен.

"Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто нарушит ценовой предел, столкнется с последствиями" , - сказал заместитель министра финансов Уолли Адеймо.

По его словам, никто не должен сомневаться в стремлении западной коалиции остановить тех, кто помогает Кремлю.

Кто попал под санкции

Судоходная компания Hennesea Holdings Limited (Hennesea), базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, является конечным владельцем 18 судов, включая судно HS Atlantica, которое OFAC ранее определило как занимающееся транспортировкой сырой нефти российского происхождения по цене выше 60 долларов за баррель.

Незадолго до вступления в силу ценового ограничения компания Hennesea, основанная в конце 2022 года, приобрела старые танкеры, перевозящие российскую сырую нефть и нефтепродукты. Танкеры, принадлежащие компании Hennesea, неоднократно осуществляли заходы в порты Российской Федерации.

Отмечается, что под ограничения также попали 17 танкеров, принадлежащих этой компании.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно Reuters писало, что дополнительные меры, введенные США для контроля потолка на российскую нефть, снизили цену, которую Россия может получить за свою нефть на мировых рынках, и сократили доходы Кремля для войны с Украиной.