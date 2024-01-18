Оккупанты заявили, что часть Крыма осталась без света из-за аварии

Оккупационные власти Крыма заявили об обесточивании части полуострова из-за аварии на Балаклавской ТЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

"В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточенной".

Он утверждает, что работы по восстановлению подачи электроэнергии уже начаты.

Развожаев уточнил, что в 17:05 по киевскому времени "произошло ошибочное срабатывание газового оборудования на Балаклавской ТЭС" и это якобы привело к отключению двух энергоблоков.