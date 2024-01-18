ГБР объявило в розыск сына львовского бизнесмена Гринкевича

Правоохранители объявили в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа, подозреваемых в деле о закупках Министерства обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила советница ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует пресс-служба Бюро; источники УП в правоохранительных органах.

В ГБР сообщили, что родственника львовского бизнесмена пока не нашли, однако подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявили. Источники УП в правоохранительных органах подтверждают, что речь идет о Романе Гринкевиче.

"Вчера проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке".

Советница сообщила, что он объявлен в розыск. Если кому-то известно о его местонахождении, просят сообщить правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал.

Бюро разоблачило организованную группу на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Они нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Вчера 5 членов группировки были поставлены в известность о подозрении и задержаны.

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