ГБР объявило в розыск сына львовского бизнесмена Гринкевича
Правоохранители объявили в розыск сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Романа, подозреваемых в деле о закупках Министерства обороны, сообщает Украинская правда.
Об этом заявила советница ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости", цитирует пресс-служба Бюро; источники УП в правоохранительных органах.
В ГБР сообщили, что родственника львовского бизнесмена пока не нашли, однако подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявили. Источники УП в правоохранительных органах подтверждают, что речь идет о Романе Гринкевиче.
"Вчера проводился ряд неотложных обысков, чтобы найти и задержать членов преступной группировки, в том числе родственника львовского бизнесмена. К сожалению, его пока не нашли, но подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявлено в установленном законом порядке".
Советница сообщила, что он объявлен в розыск. Если кому-то известно о его местонахождении, просят сообщить правоохранительным органам. Границу он официально не пересекал.
Бюро разоблачило организованную группу на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ. Они нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Вчера 5 членов группировки были поставлены в известность о подозрении и задержаны.
Что предшествовало:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
- Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
- Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.