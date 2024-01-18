СМИ: Хакеры похитили секретные документы о 500 объектах Минобороны РФ

Украинские хакеры из группировки Blackjack взломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ, и выкрали секретную техническую документацию, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Хакеры скачали более 1,2 ТВ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам". Это более 500 паспортов военных объектов Минобороны России, в том числе арсеналы вооружения, площадки зенитно-ракетных комплексов, штабы, казармы — даже те, что расположены на захваченных врагом территориях Украины, и другая техническо-проектная документация.

Хакеры также снесли семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. Фактически российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации — теперь строить новые объекты придется по памяти.

Напомним, 9 января хакеры из Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и снесли его серверы — так они отомстили за кибератаку на оператора "Киевстар". Хакеры удалили 20 терабайт данных — официальный сайт компании, сайты филиалов, почтовый сервер, сервисы киберзащиты и т.д. Часть жителей Москвы остались без интернета и телевидения.