Нефтебазу в Санкт-Петербурге поразили дроны украинского производства – Камышин

Дроны, которыми была атакована нефтебаза в российской Ленинградской области, были украинского производства, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в ходе дискуссии Deciding Your Tomorrow.

По его словам, Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

При этом он заявил, что дроны, которыми был атакован Санкт-Петербург – украинское производство.

"Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью" , - сказал Камышин.

Атака на нефтебазу в Санкт-Петербурге

Напомним,сегодня российская сторона заявила о так называемой "попытке атаки" на нефтебазу в Санкт-Петербурге. Впрочем, источники РБК-Украина в спецслужбах подтвердили атаку, заявив, что это была успешно прошедшая спецоперация Главного управления разведки Минобороны. В дополнение собеседник заявил, что есть подтверждение попаданий по целям.

В то же время, по информации роспубликов, БПЛА якобы упал и взорвался на территории нефтебазы. То есть традиционно последствия атаки в РФ умалчивают.

Отметим, что речь идет об атаке на нефтегазовую компанию "Петербургский нефтяной терминал". Это самый крупный российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Россияне жалуются, что дроны вроде бы впервые достигли Ленинградской области, находящейся в 800 км прямо от границы Украины.