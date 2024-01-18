Косово окончательно отказывается от сербской валюты и переходит на евро

Частично признанное Косово с 1 февраля запрещает использование сербской валюты – динара – для оплаты наличными и переходит исключительно на евро, сообщает Европейская правда.

Это следует из объявления Центрального банка Косово 17 января.

Банковский регулятор Косово на заседании 27 декабря принял положение о кассовых операциях, согласно которому единственной валютой, которая может использоваться для кассовых операций наличными и в платежной системе, является евро.

"Другие валюты, не являющиеся евро, могут использоваться в Косово только как ценности для хранения в физической форме или на банковских счетах в валютах, не являющихся евро, для международных платежей в валютах, не являющихся евро, и для осуществления валютных операций", – говорится в положении.

Кроме того, обмен валюты в Косово можно было осуществлять только через учреждения, имеющие лицензию его Центрального банка и предоставляющие такие услуги.

Банковский регулятор также предоставил себе исключительное право импортировать и экспортировать валюту и предоставлять ее только лицензированным учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.

Косово в одностороннем порядке ввело евро в 2002 году, хотя не входит в еврозону или Европейский Союз. Тем не менее, сербское население Косово, проживающее в его северных муниципалитетах пользуется сербскими динарами.

Напомним, с 1 января жители Косово получили возможность путешествовать в Европейский Союз без виз.