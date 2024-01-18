СБУ предупредила о рассылке вредоносных файлов от имени спецслужбы

Департамент кибербезопасности зафиксировал фишинговую рассылку якобы от СБУ, содержащую вредоносные файлы, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины фиксирует фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Рассылка направлена преимущественно на органы государственной власти. На первый взгляд эти письма кажутся правдоподобными, однако на самом деле они не имеют никакого отношения к СБУ. Эти письма содержат вредоносные файлы и приложения, которые при запуска загружают на компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение, чтобы собирать конфиденциальные данные" , — говорится в сообщении.

В СБУ призвали граждан не переходить по ссылкам в целые электронные письма и не загружать с них файлы. Если это произошло, то следует переустановить операционную систему и сообщить об инциденте СБУ.

В спецслужбе добавили, что такие фейковые рассылки могут использоваться российскими спецслужбами для шпионажа и сбора информации.

Как сообщалось, украинские хакеры из группировки Blackjack взломали российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории РФ, и похитили секретную техническую документацию.