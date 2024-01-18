Байден после встречи с лидерами Конгресса высказался о помощи Украине

Президент США Джо Байден после встречи с лидерами Конгресса накануне заявил, что большинство американских законодателей поддерживает дальнейшую помощь Украине, но ее задерживает "небольшое меньшинство", сообщает Европейская правда.

Об этом Байден сказал журналистам в Вашингтоне 18 января, сообщает Sky News.

Комментируя вчерашнюю встречу с лидерами Конгресса, на которой обсуждалась Украина и его дополнения к закону о национальной безопасности, Байден сказал, что она "прошла хорошо".

"Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса поддерживают помощь Украине. Вопрос в том, будет ли небольшое меньшинство дальше задерживать ее, что будет катастрофой", – добавил президент США.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.

Напомним, в проекте предусмотрено более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.