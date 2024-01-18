В России внесли в список нацистских лозунг "Слава Украине" и символику ОУН и УПА

Российское Министерство юстиции запретило публичную демонстрацию символики Организации украинских националистов и лозунг "Слава Украине", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на сайт Минюста РФ.

В ведомстве пишут, что запретили также эмблему ОУН "в виде стилизованного золотого трезубца, средний элемент которого выполнен в форме острого меча" и "черный равносторонний треугольник подставкой вверх".

Запрет на демонстрацию атрибутики объясняют тем, что ОУН, Украинская народно-революционная армия, УПА и Украинская народная самооборона — внесены в список "нацистских".

За "пропаганду или публичную демонстрацию" символики этих организаций предусмотрели штраф до 2 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

За такое же "правонарушение" чиновникам грозит штраф до 4 тысяч рублей. А юридические лица в таком случае должны будут уплатить до 50 тысяч рублей.