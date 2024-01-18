Дело Гринкевича: суд избрал меру пресечения первому фигуранту

Печерский районный суд Киева 18 января избрал меру пресечения первому из 5-ти фигурантов дела о сделках с закупками одежды и белья для Вооруженных сил Украины фирм львовского бизнесмена - арестовал с полумиллиардным залогом, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии УП, источник в правоохранительных органах.

"В четверг суд избирает меру пресечения трем фигурантам дела, в отношении первого из них судом принято решение об аресте на два месяца (до 16 марта) с альтернативой залога в 500 001 528 грн".

По данным УП, речь идет об Андрее Колотило. Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Что предшествовало: Государственное бюро расследования под процессуальным руководством Офиса генпрокурора сообщило о новом подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, которого ранее заподозрили в даче взятки следователю ГБР.

Всего в деле фигурируют 5 человек, из которых старший Гринкевич уже находится в СИЗО, а его сын Роман сейчас объявлен в розыск.

Фигурантов подозревают в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

По данным следствия, бенефициар трех предприятий создал преступную организацию с целью завладения бюджетными средствами. Ее участники заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды для нужд Вооруженных сил Украины.