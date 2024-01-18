Кулеба: Украина пытается организовать переговоры Зеленского и Си Цзиньпина

Украина пытается организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg.

Глава МИД подчеркнул, что правительство настаивает на прямом канале между Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским.

"Есть вещи, о которых они могут говорить… (в частности) путь к возобновлению продолжительного справедливого мира в Украине" , — сказал Кулеба.

Стоит отметить, что ранее Китай призвал к переговорам по миру, но сохранил свои связи с Россией, отказавшись осудить вторжение президента Владимира Путина в Украину. Си и Зеленский проводили переговоры один раз после полномасштабного вторжения РФ — в апреле 2023 года, когда Си сказал, что переговоры являются "единственным жизнеспособным выходом из кризиса в Украине".

Как сообщалось, представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай "приветствует и поддерживает" все усилия, которые помогут восстановлению мира в Украине. Так она прокомментировала отсутствие представителя страны на встрече по Украинской формуле мира в Давосе.