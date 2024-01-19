Израиль будет контролировать безопасность в Газе после войны – премьер

Израиль будет настаивать на контроле за безопасностью на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа в обозримом будущем после войны и не согласится на правление Палестинской автономии, несмотря на призывы со стороны США.﻿﻿ Об этом заявил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Украинская правда.

"Это обязательное условие, и оно противоречит идее суверенитета. [...] Каждый клочок территории, который мы оставляем, становится местом, откуда против нас может быть осуществлен ужасный терроризм" , – сказал Нетаньяху.

"Премьер-министр Израиля должен уметь сказать "нет" – даже самым близким друзьям" , – добавил он.

Нетаньяху сказал, что он сообщил США о своей позиции и, по его словам, "затормозил" то, что он назвал попытками навязать Израилю реальность, которая только навредит стране.

Премьер добавил, что Израиль признает гражданские власти Газы, которые "не проповедуют и не учат уничтожению государства Израиль и не посылают террористов в Израиль".

Намекая на то, что он не примет Палестинскую администрацию, заметил: "Я был бы счастлив, если бы мы смогли найти жителей Газы, которые сделают это".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и другие американские чиновники заявили, что длительный мир невозможен без создания собственного государства для палестинцев.

"Израиль должен прекратить шаги, которые подрывают способность палестинцев эффективно управлять собой" , – сказал Блинкен в Тель-Авиве в этом месяце.

Отвечая на вопрос о комментариях Нетаньяху, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил в четверг, что Израиль не сможет решить свои долгосрочные проблемы без создания Палестинского государства.