Атаки проиранских группировок будут продолжаться до завершения войны в Газе – МИД

Атаки группировок на Ближнем Востоке при поддержке Ирана не прекратятся, пока не закончится война Израиля против ХАМАС в Секторе Газа.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян журналисту CNN Фариду Закария, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

"Если геноцид в Газе прекратится, это приведет к концу других кризисов и нападений в регионе" , - сказал он в ходе посещения Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Абдоллахян заявил, что Иран имеет "очень хорошие отношения" с Ираком и Пакистаном, добавив, что "мы несколько раз говорили и соглашались о необходимости борьбы с терроризмом".

Это заявление повторяет озвученные намерения отдельных вооруженных группировок, находящихся под влиянием Ирана и которым Тегеран оказывает военную поддержку.

На днях руководитель ливанской группировки "Хезболла" Хасан Насралла впервые заявил, что противостояние на ливанско-израильской границе, которое усилилось в последние недели, "не закончится" до прекращения огня в Газе.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

Йеменские хуситы с ноября 2023 года начали периодически атаковать торговые суда в Красном море с помощью дронов, а также баллистических или крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

Уже 12 января, в ответ США и Великобритания ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако боевики группировки продолжили бить по судам в Красном море и Аденском заливе.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день осуществили очередные удары по их объектам.

Президент США Джо Байден заявил о намерении продолжать удары по военным объектам хуситов в Йемене в случае дальнейших атак на коммерческие суда в Красном море.

Атаки группировки "Хезболла" из Ливана

В конце декабря, армия США ударила по объектам группировки движения "Катаиб Хезболла". Эта атака стала ответом на удар беспилотником по американской базе в Ираке. Тогда в результате удара боевиков один американский военнослужащий оказался в критическом состоянии и двое других были ранены.

Истребители армии обороны Израиля атаковали оперативный командный центр "Хезболлы" в Ливане. Израиль заявил о готовности вступить в войну с группировкой.

Атаки Ирана

На днях "Корпус стражей исламской революции Ирана" нанес серию ударов по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке. Удары были нанесены по восьми объектам неподалеку от консульства США.

Между тем в ночь с 15 на 16 января "Корпус стражей" атаковал баллистическими ракетами и дронами "антииранские" цели в пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан заявил о незаконности действий и утверждает, что в результате удара погибли двое детей.