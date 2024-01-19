ISW: ВСУ стремительно уничтожают бронетехнику россиян под Авдеевкой

На Авдеевском направлении украинские защитники активно уничтожают вражескую бронетехнику, которой россияне поддерживают пехоту. В частности, на этом направлении за три дня оккупанты потеряли 41 единицу бронетехники.﻿﻿ Об этом говорится в отчете ISW, сообщает Украинская правда.

В отчете отмечается, что недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на юго-запад от Авдеевки.

На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки).

Командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил 18 января, что российские войска, вероятно, на Авдеевском направлении активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты, и что эта тактика привела к тому, что российские войска потеряли 41 единицу бронетехники, в том числе 17 танков, за последние три дня.

Представитель Таврической группировки войск полковник Александр Штупун отметил, что российские войска обычно используют один или два танка, несколько бронетранспортеров и МТ-ЛБ (гусеничные боевые бронированные машины) для перевозки пехоты перед быстрым отходом, после чего украинские войска наносят удары по бронетехнике.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Авдеевки возле Степного, Новокалиново и Новобахмутовки; возле коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки; к западу от Авдеевки возле Северного и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Ключевые выводы ISW за 18 января