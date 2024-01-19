РФ за сутки потеряла более 900 военных и 35 бронемашин – Генштаб
Россия за прошедшие сутки потеряла еще примерно 920 военных, 20 танков, 35 бронемашин, 19 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 374 520 (+920) человек,
- танков − 6 167 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 11 445 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 8 854 (+19) ед,
- РСЗО − 966 (+0) ед,
- средств ПВО − 654 (+1) ед,
- самолетов − 331 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 929 (+4) ед,
- крылатых ракет − 1 818 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 831 (+37) ед,
- специальной техники – 1 384 (+4) ед.