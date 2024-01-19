РФ за сутки потеряла более 900 военных и 35 бронемашин – Генштаб

Россия за прошедшие сутки потеряла еще примерно 920 военных, 20 танков, 35 бронемашин, 19 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.01.24 ориентировочно составили: