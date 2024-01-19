В российских Клинцах масштабный пожар после атаки на нефтебазу

В российском городе Клинцы пылает масштабный пожар на нефтебазе, губернатор Брянской области РФ заявил, что возгорание возникло якобы после сбития украинского беспилотника, сообщает Украинская правда.

По словам российского губернатора Александра Богомаза, украинцы якобы предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании" , – сообщил чиновник.

У російських Клинцях горить нафтобаза: влада каже − була атака безпілотника. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/nUpIzGsftB — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

По словам чиновника, на месте работают пожарные.

О якобы уничтожении беспилотника около 6:40 утра сообщает и российское Минобороны. Однако там заявляют, что БПЛА над территорией Брянской области якобы сбили с помощью ПВО.

Відео пожежі на нафтобазі у російському місті Клинці вранці 19 січня. Кажуть, була атака БПЛА. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/aVkwMMyHTc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

В российских Telegram-каналах публикуют видео из Клинцев, на котором видно огромный столб черного дыма.

Канал "Осторожно, новости" пишет, что масштабный пожар на нефтебазе в Клинцах засняли пассажиры поезда, который недавно прибыл в город. По их словам, территорию в этом районе частично перекрыли.

Пропагандистское издание РИА Новости пишет, что для помощи в тушении пожара прибыл пожарный поезд. Сообщается, что возгорание якобы не повлиял на движение поездов в этом регионе РФ.