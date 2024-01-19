Хуситы пытались атаковать корабль США: ракеты упали в воду

Поддерживаемые Ираном боевики-хуситы 18 декабря около 20:00 по киевскому времени запустили две противокорабельные баллистические ракеты по принадлежащему Соединенным Штатам танкеру Chem Ranger. Об этом заявило Центральное командование армии США, сообщает Европейская правда.

"Экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна. Информации о ранении или повреждении корабля не поступало. Судно продолжило движение" , – говорится в сообщении.

Центральное командование армии США отмечает, что это третье нападение террористов-хуситов на коммерческое судно за три дня.

Ранее США сообщили о новом ударе против поддерживаемых ираном боевиков-хуситов на территории Йемена из-за угрозы, которую они создают для судоходства.

Перед этим в среду США четвертый раз нанесли удары по районам контролируемых хуситами, и сообщили об уничтожении 14 готовых к пуску ракет.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, признав, что последние атаки против них не остановили нападений на суда в Красном море.