Игнат: Над Азовским морем зафиксировали А-50, испытывает судьбу

Ночь на 19 января была довольно спокойной, утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.﻿﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь - одна из немногих, которая была без сообщений" , – сказал он. ﻿

По его словам, после нескольких мощных атак РФ есть определенное затишье, впрочем "это не значит, что надо как-то расслабляться".

"Только что карта (программа "Вираж-планшет" -ред.) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу.