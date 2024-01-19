Игнат: Над Азовским морем зафиксировали А-50, испытывает судьбу
Ночь на 19 января была довольно спокойной, утром в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.
"Не часто так бывает, что более-менее спокойная ночь в воздушном пространстве, нет атак средствами воздушного нападения, такими как беспилотники, прежде всего, которые мы фактически каждую ночь привыкли видеть в течение осени и зимы. Эта ночь - одна из немногих, которая была без сообщений", – сказал он.
По его словам, после нескольких мощных атак РФ есть определенное затишье, впрочем "это не значит, что надо как-то расслабляться".
"Только что карта (программа "Вираж-планшет" -ред.) была пуста, а вот сейчас появилось 5-6 воздушных целей, в частности в акватории Азовского моря знаменитый уже А-50, испытывает свою судьбу.
Мы говорили накануне о том, что будет после уничтожения А-50: прилетит другой. Нет ничего удивительного, потому что в России есть еще такие самолеты. Поэтому, есть А-50, есть истребитель ближе к Ростову, а также беспилотники (оперативно-тактического уровня), которые следят за линией фронта", – добавил Игнат.