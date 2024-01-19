Румынские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска с Украиной

Румынская сторона 19 января разблокировала движение украинских грузовиков в пункте пропуска "Викову де Сус" - "Красноильск".﻿﻿ Об этом заявили в Госпогранслужбе, сообщает Украинская правда.

"От пограничной полиции Румынии получена информация о прекращении блокирования движения грузовых автомобилей перед пунктом пропуска "Викову де Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск". Сейчас пропуск всех категорий транспортных средств осуществляется в обычном режиме" , – говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что в пункте пропуска "Красноильск" пересечь государственную границу Украины с Румынией можно только пустым грузовым транспортным средствам.

В то же время пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубного", остается заблокированным. Также заблокирован КПП "Халмеу", что напротив украинского пункта пропуска "Дьяково".