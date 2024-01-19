Трамп против соглашения по границе для разблокирования помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп предостерег Республиканскую партию по согласованию компромиссного соглашения о границе, от которого зависит помощь Украине. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает Укринформ.

"Не думаю, что нам вообще следует заключать соглашение о границе, если мы не получим все необходимое, чтобы прекратить вторжение миллионов людей в нашу некогда великую, - а она вскоре снова станет великой - страну" , - написал Трамп.

Этот комментарий появился через несколько часов после того, как спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон и другие лидеры Конгресса встретились с официальными лицами Белого дома, чтобы обсудить дальнейшие действия по запросу на финансирование национальной безопасности от администрации Байдена, также включающего финансирование Украины, средства для Израиля и границы.

Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с членами обеих палат Конгресса, чтобы обсудить важность принятия его запроса, содержащего, в частности, более 60 млрд долларов в поддержку Украины. На встрече присутствовали спикер Палаты представителей, главы и ведущие члены комитетов по вопросам международных отношений, разведки, вооруженных сил и ассигнований обеих палат.

Байден отметил важность принятия решений в Конгрессе для обеспечения Украины необходимыми ресурсами, в том числе средствами противовоздушной обороны и артиллерии, для защиты от вторжения России.