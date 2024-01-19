Польша еще не продлила временную защиту для украинцев – объяснение посольства

Продление свидетельств о временной защите в Польше до 4 марта 2025 года не касается граждан Украины, а распространяется только на граждан третьих стран, легально проживавших в Украине на момент полномасштабного вторжения. Об этом заявили в посольство Украины в Польше, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

18 января Польша продлила действие удостоверений о временной защите иностранцев до 4 марта 2025 года. Соответствующая информация опубликована на сайте польского правительства. В Посольстве Украины в Польше разъяснили, что продление не касается граждан Украины.

"Граждане Украины, получившие временную защиту в Польше на основе Специального закона от 12 марта 2022 года, то есть получившие номер PESEL со статусом UKR, по состоянию на 18 января 2024 года могут находиться в Польше на основании этого статуса до 4 марта 2024 года" , – отмечается на странице ведомства.

Согласно информации, размещенной на официальной странице Управления по делам иностранцев, продление срока действия справок о пользовании временной защитой не означает продления срока действия временной защиты граждан Украины (PESEL со статусом UKR).

Указанные справки о пользовании временной защитой выдавались гражданам третьих стран, которые на момент начала полномасштабного вторжения легально проживали на территории Украины и которые приехали в Польшу, убегая от войны.

Как сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna, правительство Польши работает над поправкой в спецзакон, которая предусматривает продление срока пребывания украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Она будет подана в Сейм в ближайшие недели.