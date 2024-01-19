В ГБР объяснили, почему не могли раньше задержать сына Гринкевича

Государственное бюро расследований объяснило, почему не задержало Романа Гринкевича, сына сканадального львовского бизнесмена, который теперь скрывается от правоохранителей.﻿﻿ Об этом заявила советник ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

На вопрос, "как вообще могло произойти, что человек в таком резонансном деле просто взял и исчез", Сапьян ответила:

"Не то чтобы она исчезла. Она скрывается. Возможно, мы не исключаем, что мог случиться ряд определенных факторов. Мы с вами прекрасно помним, что с конца декабря внимание приковано к львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается.

Эти обстоятельства накалялись до момента этой недели. Но мы должны понимать, что ГБР не может просто безосновательно задержать. Чтобы объявили подозрение и избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств" , – сказала Сапьян.

"Уголовное производство, по которому львовский бизнесмен сейчас находится в СИЗО, касалось дачи взятки. А уголовное производство, которое касалось именно сделок с Минобороны (в котором фигурирует Роман Гринкевич - ред.) - мы ожидали результаты экспертиз в том числе. Когда мы собрали достаточно аргументов для обвинения, тогда объявили подозрение" , – добавила она.

Напомним, 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен. Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.

Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.

Вечером 18 января правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича.