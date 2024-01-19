Граждане стран Запада должны готовиться к "всесторонней войне" с РФ – НАТО

Гражданское население стран Запада должно готовиться к "всесторонней войне" с Россией.﻿ Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Он отметил, что хотя Вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту, который потребует существенных изменений в их жизни.

"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире - это не факт. И поэтому мы (силы НАТО - ред.) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль" , - сказал Бауэр.

Чиновник НАТО также добавил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале января.

"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет" , - отметил Бауэр.

Предупреждение чиновника сделано в перед началом крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, во время которых силы Альянса тренируются отражать вторжение российских войск.