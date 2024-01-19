Резников после отставки решил вернулся в адвокатскую практику

Бывший министр обороны Алексей Резников решил снова заняться адвокатской деятельностью. Ему восстановили право на юридическую практику. Об этом заявили в Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает Лига.net.

В организации заявили, что право Резникова на адвокатскую деятельность восстановлено с 16 января по его заявлению.

Соответствующие изменения внесены в его личную карточку в едином реестре адвокатов Украины.

Он остановил право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 года после назначения в Кабинет министров.

Резников получил свидетельство адвоката еще в 1994 году. До работы в правительстве он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

В апреле 2014 года на внеочередном Съезде адвокатов Украины в Одессе он был избран одним из трех членов Высшего совета юстиции (сегодня – Высший совет правосудия) по квоте адвокатуры.