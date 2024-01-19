АМКУ оштрафовал две компании из группы "Нафтогаза" на 1,7 млрд грн

Антимонопольный комитет в конце декабря оштрафовал предприятия группы Нафтогаза Украины на общую сумму 1,7 млрд грн. Об этом говорится на сайте комитета, сообщает Лига.Бизнес.

Все названия в решениях временной административной коллегии закрыты под плашкой "Информация, доступ к которой ограничен", но их можно идентифицировать по указанным номерам дел – о них сообщалось раньше.

Дело №128-26.13/4-22 касается злоупотребления монопольным положением со стороны газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" при заключении индивидуальных договоров в 2021 году.

Дело №143-26.13/64-19 касается нарушений со стороны Укртрансгаза в части формирования базовой цены газа в 2017-2018 годах.

В первом деле АМКУ выписал два штрафа на 721,89 млн грн и еще один на 340 000 грн; во втором – два штрафа на 50,87 млн грн и 249,752 млн грн.

В 2022 году Нафтогаз признал, что стал монополистом на розничном рынке газа. У него 98% бытовых потребителей. Он также контролирует распределение газа в большинстве регионов Украины после консолидации большинства облгазов. Компания планирует продать их после войны.