В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале второго квартала 2024 года. Будут ли мужчины получать там повестки, будет рассматриваться в рамках закона о мобилизации.﻿ Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос, будут ли в е-кабинете военнообязанного повестки, Черногоренко отметила, что этот вопрос будет рассматриваться в рамках так называемого "мобилизационного" закона.

"Мы сможем, скажем так, первый этап - введение функционала электронного кабинета призывника, военнообязанного. То есть это будет возможность актуализировать свои данные. Будет предоставлен период, чтобы военнообязанный эти данные актуализировал, предоставил последние достоверные данные. И дальше уже ТЦК и СП будут использовать эти данные в своей ежедневной работе" , - рассказала замминистра.

Она также отметила, что верификация в реестре "Оберіг" уже проведена.

"Мы верифицировали данные и трансформировали бумажные данные в цифровые. Устранили дубли, неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК и СП, чтобы не было дополнительных лишних отправленных повесток, чтобы не было нецелевого сообщения военнообязанных прибыть в ТЦК" , - добавила Черногоренко.

По словам заместителя министра обороны, электронный кабинет военнообязанного планируется запустить в начале второго квартала этого года.

"Как только закон вступит в силу по факту, мы можем приступить к этой работе. И во второй квартал можем предоставить такой функционал" , - отметила Черногоренко.

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Законопроект запускает полноценный электронный военный учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.