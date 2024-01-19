В Германии объяснили, почему не могут увеличить военную помощь Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Tagesspiegel, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше", сообщает Лига.net.
"Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами будем беззащитны", – сказал министр.
Он заявил, что до сих пор Германия "давала все и даже больше, все и столько, сколько это было возможно". Среди всех стран Евросоюза военная помощь немцев – самая большая. Министр настаивает, что теперь другие страны блока должны усилить помощь.
"Всем должно быть понятно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для территории Альянса, конечно, тоже возрастет", – предупредил политик.