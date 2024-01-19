Разведка США предполагает, что война в Украине будет продолжаться от 2 до 5 лет – CNN

Ряд анонимных собеседников журналистов CNN в военной разведке США предполагают, что российско-украинская война продлится минимум два года, а в худшем выпаде затянется до пяти, сообщает Лига.net.

Независимо от того, кто будет избран президентом США осенью и что произойдет в американской политике в этом году, представители американской разведки считают, что война, вероятно, будет продолжаться "намного дольше 2024 года", говорится в материале.

Оценки отличаются, но практически все собеседники журналистов предполагают, что война будет длиться не менее двух лет. В кулуарах некоторые официальные лица США говорят, что боевые действия могут занять еще пять лет.