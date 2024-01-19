Министр обороны Германии считает возможным нападение РФ на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной агрессии России против страны-члена НАТО через несколько лет, сообщает Европейская правда.

"Мы должны учитывать, что (президент РФ) Владимир Путин может однажды напасть даже на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным через пять-восемь лет" , – сказал он в интервью Tagesspiegel.

Глава Минобороны Германии отметил, что почти ежедневно со стороны Кремля звучат угрозы, в частности недавно – в адрес стран Балтии.

Писториус уже выдвинул идею модифицированной обязательной военной службы, по которой ожидает предложений от своего ведомства до апреля. По его словам, он также готов к тому, чтобы открыть доступ в вооруженные силы для солдат, не имеющих немецкого гражданства.

"Мы не будем первыми вооруженными силами в Европе, которые это сделают" , – сказал министр, добавив, что в стране есть люди, которые живут в ФРГ во втором или третьем поколении, но еще не имеют немецкого гражданства.

По его мнению, имеющихся сегодня денег уже недостаточно для обеспечения безопасности страны, поэтому высказался за реформирование так называемого "долгового тормоза" из соображений безопасности.