Путин требует найти недвижимость за границей со времен Российской империи

Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей России зарубежной недвижимости, включая период времен СССР и Российской империи, сообщает Укринформ.

Как отмечается, субсидия будет направлена Предприятию по управлению собственностью за рубежом, которое является частью Управления делами президента России. Выделенные средства должны покрыть расходы, связанные с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав и защитой этого имущества".

В 2021 году правила субсидирования на поиск зарубежной недвижимости были скорректированы, и этот процесс не является фактором для выделения средств. Новый указ возвращает механизм субсидирования, обязывая уполномоченное предприятие осуществлять поиск и обеспечивать юридическую защиту российских активов за границей.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена подает сигналы о поддержке законопроекта, который позволит конфисковать около $300 млрд. замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины.

По сообщениям западных СМИ, США и Великобритания активно работают с другими странами в Европе, чтобы сделать этот шаг возможным.

Ожидается, что в феврале лидеры стран G7 обсудят правовые возможности для конфискации активов РФ с учетом требований к Кремлю прекратить войну, а также компенсировать нанесенный ущерб Украине.