Если РФ не остановить в Украине, она продолжит агрессию – Еврокомиссия

Западные союзники должны сосредоточить свои усилия на отпоре вторжению России в Украину, иначе Москва продолжит попытки экспансии за пределы ее границ. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Меня больше всего беспокоит продолжающаяся российская агрессия против Украины. Если мы не остановим Россию, есть перспективы того, что Россия действительно пойдет дальше и начнет новые агрессивные войны, и они открыто об этом говорят" , - сказал он в Давосе.

Домбровскис, отвечающий за торговую политику Европейского Союза, предупредил, что 2024 год будет трудным, учитывая войну против Украины и напряженность на Ближнем Востоке.

Эти конфликты могут нарушить торговлю и цепочки поставок, хотя глобальный прогноз Всемирной торговой организации на уровне 3,3% на 2024 год является "весьма позитивным", сказал Домбровскис. Однако "есть определенные риски, которым нам необходимо следовать".